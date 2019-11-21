Якутск, , 10:00 — REGNUM В Усть-Миль Усть-Майского района в Якутии с 12 ноября в своём доме лежит умершая женщина, похоронить её не могут без заключения судмедэксперта, которого нет в маленьком посёлке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Следственный комитет запретил хоронить умершую, при этом 65-летняя женщина была одинока, скончалась дома.

По словам замглавы посёлка Романа Филиппова, при осмотре местный врач видимых телесных повреждений не обнаружила.

«У нас пока нет транспортного сообщения с районным центром, а без заключения судмедэксперта мы не имеем права её хоронить и выписать свидетельство о смерти. В Следкоме нам так и сказали, что если мы её похороним, то возбудят уголовное дело», — сказал News.Ykt.Ru Филиппов.

В Усть-Миле живёт всего 211 человек, сам посёлок находится в 120 км от районного центра.

Вся надежда на авиакомпанию «Полярные авиалинии» — Ан-2 сможет привезти судмедэксперта только 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ярославля высудил компенсацию за похороны родственника в размытой могиле.