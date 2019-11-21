Бийск, Алтайский край, , 09:52 — REGNUM В Алтайском крае продолжается расследование уголовного уголовного дела, связанного с ненадлежащим вводом в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья в Бийске на улице Спекова. Как сообщает «Бийский рабочий», под стражу взят заместитель главы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк, ранее исполнявший обязанности заместителя главы администрации города — начальника управления капитального строительства.

Не исключено, что вслед за этим задержанием последуют и другие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СКР сообщило о проведении обысков в мэрии Бийска. Они связаны с выявленными фактами нарушений, допущенных должностными лицами администрации города при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья.

Речь идёт о многоквартирных домах по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2. Претензии к качеству построек возникли практически сразу. Выяснилось, что застройщик сэкономил на всём. Эти постройки уже успели получить печальную известность и прозвище — по аналогии с известной сказкой — «три поросёнка».

Дело в том, что строения получились весьма хлипкие, они состоят из железного каркаса, а пол и стены сделаны из гипсокартона, заполненного стекловатой. После того, как тема вышла на федеральный уровень, некоторых граждан пересилили, но многие до сих пор не могут добиться правды: живут в крошечных комнатах, где проваливается пол, гниют стены, разваливаются окна и пошли трещинами стены.

Читайте также: В мэрии Бийска идут обыски