Амстердам, , 09:51 — REGNUM В Голландии установлена личность водителя грузовика, в котором 19 ноября было обнаружено 25 безбилетников. Им оказался 39-летний выходец из Румынии. В настоящее время водитель задержан. Полиция ведёт расследование, чтобы установить его возможную причастность к перевозу нелегальные иммигранты. Также предстоит выяснить, была ли Румыния отправным пунктом данного транспорта.

Безбилетники были обнаружены в охлаждающем контейнере грузовика, который находился на пароме, направлявшемся в британский порт Филикстоу. Двое из них после обнаружения группы были перевезены в больницу для оказания дополнительной медицинской помощи. Представитель полиции сообщил, что в настоящий момент их жизни вне опасности.

Остальные безбилетники перевезены в отделение полиции г. Роттердам для выяснения всех обстоятельств этого дела. Полиция предполагает, что речь идёт о выходцах из Ирака и Кувейта. Власти при этом опираются на показания самих иммигрантов. Документов, подтверждающие их личности, у них при себе не было.

19 ноября после обнаружения безбилетников паром вернулся в порт Влардинген. На место происшествия было вызвано 20 автомобилей скорой помощи, а также вертолёт санитарной авиации. Кроме того, по просьбе аварийных служб Красный Крест выслал в Влардинген две группы реагирования.

Бургомистер Влардинген Аннемик Йеттен (Annemiek Jetten) выразила обеспокоенность тем, что такая большая группа безбилетников могла обойти все контроли в порту, и заявила о необходимости усиления контроля. По словам Йеттен, в последние годы наблюдается рост числа задержанных безбилетников. Бургомистр указала на то, что такая тенденция вызывает обеспокоенность властей.