Амстердам, , 09:50 — REGNUM 20 ноября возле ратуши г. Харлем (Haarlem) была обнаружена ручная граната. Граната лежала на лестнице у входа в здание.

Военные специалисты из службы обезвреживания взрывчатки забрали гранату в целях исследования. Центральная рыночная площадь Гроте-Маркт (Grote Markt), на которой расположена ратуша, была некоторое время закрыта для публики.

Ратуша с сентября 2018 г. находилась под усиленной охраной в связи с угрозами в адрес бургомистра города Йос Винен (Jos Wienen). Ранее в этом году меры безопасности были смягчены, но не отменены. Существует ли связь между этими угрозами и сегодняшней находкой, пока неизвестно.