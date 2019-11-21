Тюмень, , 09:43 — REGNUM В Тюмени силовики проводят обыски в здании УМВД по Тюменской области. Оперативные мероприятия проходят также в квартире экс — начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, сообщает телеграмм-канал «Тюменская уМоора»

По предварительным данным, обыски связаны с делом заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией Дмитрия Г., которого подозревают в вымогательстве 80 млн рублей, сообщает nashgorod.ru.

Портал URA.RU информирует со ссылкой на источник в силовых структурах, что проверяют деятельность экс-главы ведомства Юрия Алтынова, его подозревают в коррупции сразу по трем делам. Силовики готовились к обыскам несколько месяцев. Оперативные мероприятия проводятся силами федеральных управлений Следственного комитета и ФСБ.

Между тем, как отмечает опять же URA.RU, в пресс-службе СУ СК по Тюменской области заявили, что федеральные следователи не проводят никаких обысков в региональной полиции.

Добавим, Юрий Алтынов занимал пост начальника УМВД по Тюменской области с 2014 года по 27 сентября 2019 года.