Фучжоу, Китай, , 09:39 — REGNUM Семеро членов команды затонувшего тайваньского судна у берегов китайской провинции Фуцзянь были спасены, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Грузовое судно затонуло после столкновением с неизвестным кораблем к югу от острова Чуаньши в устье реки Миньцзян около 22:00 по местному времени 20 ноября, сообщили в Фуцзянской администрации морской безопасности.

Во время инцидента девять членов экипажа, включая шестерых тайванцев и троих индонезийцев находились на борту. По данным на 9:00 по местному времени двое тайваньцев по-прежнему числились пропавшими без вести. На месте работают поисково-спасательные бригады, а также десятки добровольцев.

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