21 Ноября
 
10:58

Пожар на рынке «Атлант в 2017 году. 61.mchs.ru

10:55

Рынок «Олимпия». Цитата из видео «Сильный пожар полностью потушили на рынке «Олимпия» в Волгограде» пользователя Raznoe Vo;gograd. youtube.com

10:55

Ростовский рынок «Атлант» чуть не сгорел в 2017 году

Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул пожар, уже попадал в сводки новостей в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.

10:29

Пожар на рынке в Волгограде в 10:07 полностью ликвидирован.

10:28

Пожару на рынке в Волгограде присвоили вторую степень

Пожар на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда классифицировали по рангу №2. К тушению привлечено 45 человек и 16 единиц техники.

10:22

Ростовский рынок «Атлант» насчитывает 3,5 тыс. магазинов

Ростовский рынок «Атлант» поделён на зоны: «Атлант-Сити», хозяйственный сектор, сектор «Треугольник», сектор «Эксрим», сектор «Изумруд» и сектор «Янтарь».

10:13

Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул крупный пожар, насчитывает 3,5 тыс. магазинов. Для удобства покупателей и работников на территории центра торговли действует внутренний маршрут.

10:08

Пожар на рынке «Атлант». © Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

9:52

В результате пожара на рынке «Атлант» (посёлок Янтарный Аксайского района Ростовской области) никто не пострадал.

9:50

По уточнённым данным, площадь пожара на ростовском рынке составила 600 квадратных метров.

9:49

Пожар, вспыхнувший на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону, локализован.

9:48

МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.

Подробности: К месту пожара на ростовском рынке стягивают дополнительные силы и средства

9:43

Пожарный. 34.mchs.gov.ru

9:41

Волгоградский рынок «Олимпия» уже появлялся в сводках МЧС — в феврале 2016 года здесь также загорелся павильон. Обошлось без пострадавших.

9:40

Пожар на рынке «Атлант» в Ростовской области. 61.mchs.gov.ru

9:39

Известна площадь пожара на рынке под Ростовом-на-Дону

Площадь возгорания на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

9:38

В Волгограде горит рынок «Олимпия»

Около 09:00 21 ноября пожар произошёл на рынке «Олимпия» в Волгограде — здесь также загорелся торговый павильон. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте работают 11 пожарных расчётов.

9:36

Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар

Крупный пожар произошёл на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области — утром 21 ноября загорелся двухэтажный торговый павильон.