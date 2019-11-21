Ростовский рынок «Атлант» чуть не сгорел в 2017 году
Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул пожар, уже попадал в сводки новостей в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.
Пожар на рынке в Волгограде в 10:07 полностью ликвидирован.
Пожару на рынке в Волгограде присвоили вторую степень
Пожар на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда классифицировали по рангу №2. К тушению привлечено 45 человек и 16 единиц техники.
Ростовский рынок «Атлант» насчитывает 3,5 тыс. магазинов
Ростовский рынок «Атлант» поделён на зоны: «Атлант-Сити», хозяйственный сектор, сектор «Треугольник», сектор «Эксрим», сектор «Изумруд» и сектор «Янтарь».
Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул крупный пожар, насчитывает 3,5 тыс. магазинов. Для удобства покупателей и работников на территории центра торговли действует внутренний маршрут.
В результате пожара на рынке «Атлант» (посёлок Янтарный Аксайского района Ростовской области) никто не пострадал.
По уточнённым данным, площадь пожара на ростовском рынке составила 600 квадратных метров.
Пожар, вспыхнувший на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону, локализован.
МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.
Подробности: К месту пожара на ростовском рынке стягивают дополнительные силы и средства
Волгоградский рынок «Олимпия» уже появлялся в сводках МЧС — в феврале 2016 года здесь также загорелся павильон. Обошлось без пострадавших.
Известна площадь пожара на рынке под Ростовом-на-Дону
Площадь возгорания на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону составляет 1,5 тыс. квадратных метров.
В Волгограде горит рынок «Олимпия»
Около 09:00 21 ноября пожар произошёл на рынке «Олимпия» в Волгограде — здесь также загорелся торговый павильон. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте работают 11 пожарных расчётов.
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
Крупный пожар произошёл на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области — утром 21 ноября загорелся двухэтажный торговый павильон.