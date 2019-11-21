Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул пожар, уже попадал в сводки новостей в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.