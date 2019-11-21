Бийск, Алтайский край, , 09:22 — REGNUM Следственные органы заинтересовались обстоятельствами гибели на пожаре 62-летней женщины и её 10-летнего внука, случившейся 21 ноября в одном из жилых домов Бийска. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Предварительно установлено, что в ночь, когда произошла трагедия, мальчик пришёл в гости к своей бабушке и решил остаться у неё ночевать. Очаг пожара находился на крыше возле трубы печного отопления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние дни, с 19 по 21 ноября 2019 года в Алтайском крае участились трагедии, связанные с гибелью людей на пожарах. Тому способствовал 30-градусный мороз и нарушения при эксплуатации тепловых приборов. Всего за эти дни погибли семеро жителей региона.

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