Сеул, , 09:24 — REGNUM 21 октября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,3 балла произошло в 6:08 по местному времени в 73 километров к северо-западу от острова Хыксан, территориально входящего в уезд Синан провинции Чолла-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано более 70 землетрясений, магнитуда которых была более 2 баллов.