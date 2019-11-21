Волгоград, , 09:22 — REGNUM Павильон на рынке «Олимпия» на улице 8-й Воздушной армии в Дзержинском районе Волгограда загорелся утром 21 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фотографии пожара выложили в социальных сетях очевидцы происшествия.

По данным регионального ГУ МЧС, на месте работают 11 пожарных расчётов. Погибших и пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного примерно в 09:00, в 09:34 пожар локализован.

В феврале 2016 году на рынке «Олимпия» уже горел павильон. Тогда на площади пяти квадратных метров загорелись вещи, отмечает «Волгоград онлайн».