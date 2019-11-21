Якутск, , 09:18 — REGNUM В Якутске возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По заявлению потерпевшей полиция раскрыла кражу 11 тыс. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что покупательница расплатившись в магазине забыла забрать банковскую карту, а 28-летняя кассир воспользовавшись этим сняла всю доступную наличность в банкомате.

«Пин-код она запомнила, когда женщина вводила пароль на кассе», — рассказали полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, таксист в Якутске выкрал у спящего пассажира банковскую карту и расплачивался ею в магазинах.