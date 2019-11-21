Киев, , 09:12 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили три нарколаборатории в Киевской и Черкасской областях, сообщили 20 ноября в пресс-службе ведомства.

«Производственные мощности» организаторы обустроили на территории собственных домохозяйств. Прекурсоры и психотропы сбывали в разные регионы страны через разветвлённую сеть дилеров, а также администрируемые интернет-магазины», — рассказали в пресс-службе.

Задержаны два человека, подозреваемых в организации производства наркотиков.

Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, более 100 кг прекурсоров, тонну химических реактивов, партию амфетамина и деньги. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 8 млн гривен или более 330 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье обнаружили нарколабораторию, изготавливавшую в месяц до 1,5 тонн синтетических наркотиков. «Производство» обслуживали три химика-технолога с Украины.

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