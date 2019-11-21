Хабаровск, , 09:16 — REGNUM 76 специалистов хабаровского ОАО «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» смогли получить 5 млн рублей долгов по заработной плате только после вмешательства прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За июль — август 2019 года сотрудники института не получили причитающихся им денег. Руководство организации не выплачивало зарплату до вмешательства прокуратуры.

В отношении руководства предприятия и юридического лица «Дальаэропроект» возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Виновные оштрафованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, после недолгого снижения, опять растут долги по зарплате. По итогам 9 месяцев 2019 года задолженность со 116 млн выросла до 119,5 млн.