Барчеллона-Поццо-ди-Готто, , 09:09 — REGNUM В результате взрыва на складе пиротехники в итальянской коммуне Барчеллона-Поццо-ди-Готто в провинции Мессина погибли пять человек, ещё двое получили серьёзные ранения. Один из раненых был обнаружен пожарными и извлечен из-под завалов. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Среди погибших — 71-летняя супруга владельца частной компании по производству фейерверков, которой принадлежит склад. Его сын получил ранения.

https://twitter.com/Radio1Rai/status/1197208422393024512

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на складе с пиротехникой на итальянском острове Сицилия прогремел накануне, 20 ноября. По предварительным данным, пожар с последующим взрывом на складе мог возникнуть в результате несоблюдения техники безопасности при проведении сварочных работ. Незадолго до взрыва рабочие выполняли установку дополнительных железных ворот на складе. Начато расследование обстоятельств произошедшего.