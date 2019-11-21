Аксайский район, Ростовская область, , 09:04 — REGNUM Площадь возгорания на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Уточняется, что пожару присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет.

Как раннн сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в посёлке Янтарный Аксайского района поступило в 7:47 мск 21 ноября. С огнём борются 52 человека и 12 единиц техники.

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