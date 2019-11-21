Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ приостановлена деятельность павильонов «Цари Денер», реализовывавших шаурму. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки сотрудники выявили грубые нарушения санитарных норм, создававших угрозу отравлений и возникновения массовых заболеваний.

Отмечается, что в павильонах отсутствовали водоснабжение и канализация, из-за чего работники даже не могли помыть руки. Сырые и готовые продукты обрабатывались на одном и том же столе.

«Работниками предприятия своевременно не пройден медицинский осмотр», — добавили в управлении.

Специалисты Роспотребнадщора обратились в суд для пресечения нарушений. В результате судья вынес постановление о приостановке деятельности павильонов шаурмы на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве перед судом предстанет владелец магазина шаурмы, которого обвиняют в грубом нарушении санитарных правил. В результате в июле 2018 года в больницы попали 63 человека, купивших у него шаурму с курицей. У всех пострадавших диагностировано пищевое отравление.

Читайте также: Продавца шаурмы в Туве обвиняют в отравлении 63 человек