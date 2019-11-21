Хараре, , 09:03 — REGNUM Полицейские в Зимбабве использовали дубинки, слезоточивый газ и водометы, чтобы разагнать митинг сторонников главной оппозиционной партии в столице страны, Хараре. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, на митинге должна была прозвучать речь Нельсона Чамиса, лидера Движения за демократические перемены (MDC).

По словам сотрудников СМИ, оппозиция обвиняет президента страны Эммерсона Мнангагву в применении той же жесткой тактики, которую использовал его предшественник Роберт Мугабе.

Напомним, что полиция запретила проведение нескольких собраний MDC и митинг, прошедший в среду, 20 ноября, не был санкционирован.

Один из ведущих членов MDC Фадзайи Махере разместил в Твиттере видео с действиями полиции и призвал лидеров стран региона вмешаться в происходящее.

«Уважаемые Сирил Рамафоса (президент ЮАР), Мокветси Масиси (президент Ботсваны), Эдгар Лунгу (президент Замбии), Поль Кагаме (президент Руанды), Джон Магуфули (президент Танзании), Мухаммаду Бухари (президент Нигерии). Так выглядит Зимбабве, которое скрывает от вас Эммерсон Мнангагва. Кризис в Зимбабве вызван не санкциями, а токсичной политикой насилия, практикуемой нашим государством», — отмечалось в заявлении оппозиционера.