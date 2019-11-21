Уфа, , 08:50 — REGNUM Автомобилисты Уфы создали длинную очередь в Республиканском наркологическом диспансере №1, чтобы пройти медицинское освидетельствование по старой цене. Соответствующие видео появилось в социальных сетях.

На видео видно, как люди толкутся в большой очереди.

Напомним, что с 22 ноября текущего года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2019 года №731. Данный приказ вносит изменение в порядок медосвидетельствования водителей. С 22 ноября водителям нужно будет дополнительно проходить обследование на 10 видов биосред. Поэтому цена на такое освидетельствование вырастит в среднем по стране с 720 до 5570 рублей.

Сегодня последний день, когда можно получить медицинское заключение по старой цене.