Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM В Горном Алтае перед судом предстанут четверо местных жительниц, которые обвиняются в похищении и истязании девушки. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, подозреваемые таким образом добивались от жертвы изменения показаний по уголовному делу.

«Установлено, что обвиняемая М. находившись в квартире в г. Горно-Алтайске, в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений избила потерпевшую С., при этом причинив перелом ребра. После чего, обвиняемая М. истязала гражданку С., применяя пытку», — рассказали в ведомстве.

Позже к пыткам присоединились ещё две женщины — они обливали потерпевшую горячим чаем, душили шнуром электрического удлинителя, подожгли ей волосы на голове и т.д. Однако и на этом всё не прекратилось. Женщины вывезли свою жертву из квартиры и сутки удерживали в доме одной из обвиняемых. Всё это время девушка продолжала подвергаться пыткам, а к трём мучительницам присоединилась четвёртая.

В результате С. получила многочисленные телесные повреждения. Истязания прекратились лишь с прибытием сотрудников полиции.

К настоящему моменту зампрокурора Горно-Алтайска Александр Тотолин утвердил обвинительное заключение и дело направлено в суд. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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