Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM В Екатеринбурге нашлась 15-летняя школьница, которая ушла из дома ещё вечером 9 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В полиции уточнили, что заявление в органы МВД о пропаже школьницы поступило от матери спустя несколько дней после ухода ребёнка 15 ноября. Вскоре сыщикам удалось установить друзей пропавшей и с их помощью найти школьницу. Она пояснила, что ушла из дома из-за конфликта с мамой.

«Противоправных действий в отношении разыскиваемой совершено не было», — уточнили в полиции.

Отметим, что семья не состояла на учёте, а с ребёнком сотрудники органов внутренних дел провели профилактическую беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области также разыскивается 15-летняя школьница. Она ушла из дома в Верхних Уфалей ещё 16 ноября. По одной из версий, она могла отправиться к знакомым в Екатеринбург.

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