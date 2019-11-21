Полетаево, , 08:24 — REGNUM В Челябинской области на свалке твёрдых бытовых отходов в Полетаево погиб рабочий. Как сообщает информационный портал 74.ru, во время выполнения работ скончался 56-летний водитель бульдозера.

Информацию подтвердили в следственном управлении СКР по Челябинской области. По факту гибели проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, во время выполнения работ бульдозер съехал в яму и опрокинулся.

Напомним, что ранее неподалёку от мусорного полигона в Полетаево произошло ДТП с участием двух мусоровозов, в результате которого погибли два человека. Инцидент произошёл 21 октября после столкновения на дороге грузовиков МАЗ и КамАЗ.