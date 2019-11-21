Южно-Сахалинск, , 08:39 — REGNUM Троих детей женщины, которая покончила с собой в проблемном общежитии в Южно-Сахалинске, отдадут бабушке. У бабушки уже проживает старший сын погибшей многодетной матери, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мать троих детей покончила с собой в общежитии на Сахалине

Дети не попадут в детский дом. В мэрии Южно-Сахалинска уверяют, что самоубийство женщины не связано с возможным выселением её из общежития.

Чиновники утверждают, что женщина не обращалась к ним и жалоб от неё не поступало.

Здание планировали перевести из социального жилья в коммерческое, что существенно увеличило бы платежи. Один из жильцов в судебном порядке смог доказать, что такое желание городских властей нажиться на обитателях полуразваленной общаги, незаконно.

В социальных сетях люди, возмущенные трагедией, всё чаще задают вопросы. Например, о том, что власти Сахалина без устали хвалятся беспрецедентными мерами поддержки многодетных семей, однако семья, в которой есть 4 ребёнка, оказалась в общежитии, в одной комнате, да ещё и, судя по всему, в такой кризисной ситуации, которую мать не смогла пережить.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная мать покончила с собой в проблемном общежитии в Южно-Сахалинске. Трое малолетних детей в это время находились в том же помещении.