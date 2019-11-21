Самара, , 08:26 — REGNUM Гражданин Армении, который изготовил 1,9 кг наркотиков, приговорен в Самарской области к 8,5 года лишения свободы. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что иностранный гражданин закупил химические реагенты и специальные приборы для изготовления наркотиков. В начале текущего года он изготавливал «мефедорон», «меткатинон», «N-метилэфедрон». Данные наркотические вещества позже он хотел сбыть.

К счастью свой преступный замысел ему не удалось реализовать, поскольку мужчина был задержан в марте текущего года стражами порядка. За все время подозреваемому удалось сделать порядка 1,9 кг наркотиков.

Отмечается, что судом мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Иностранному гражданину было назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сообщается, что данный приговор в законную силу пока не вступил.