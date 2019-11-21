Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбурге после аварии на газорегуляторных пунктах, которая произошла вечером 20 ноября, тепло на 08:30 местного времени (06:30 мск) 21 ноября подали лишь в 230 домов из 6 тысяч, которые попали под отключение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время специалисты филиала «Оренбургмежрайгаз» проводят поквартирный обход абонентов, чтобы вернуть тепло во все дома. Затруднение вызывает то, что не во все объекты есть доступ по причине отсутствия хозяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в 18:00 произошла крупная авария на двух газорегуляторных пунктах, что вызвало массовое отключение отопления в центре Оренбурга. Без тепла в ночь на 21 ноября остались 6 тысяч жителей, из которых 3062 проживают в частных домах и 3725 — многоквартирных.

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