Барнаул, , 07:46 — REGNUM Установившаяся морозная погода значительно увеличила число трагедий на пожарах в Алтайском крае. По данным регионального ГУ МЧС РФ, с 19 по 21 ноября 2019 года в огне погибли семеро граждан, в том числе, один ребёнок. Данное ЧП произошло в ночь на 21 ноября в одном из частных домов, расположенных по улице Огородной в Бийске.

В Алтайском крае участились пожары из-за морозов ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, в течение 20 минут огонь был полностью потушен. Жертвами огненной стихии стали шестидесятидвухлетняя женщина и десятилетний ребёнок. Дом на момент прибытия огнеборцев уже был заполнен густым дымом, у находившихся внутри не было шансов спастись», — поясняют спасатели.

Также в Бийске накануне случился ещё один пожар: по улице Крайней загорелся жилой дом. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то постройка уже полыхала открытым огнём. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина — пенсионер.

Ещё одна трагедия произошла накануне в селе Столбово Каменского района. На момент прибытия первого подразделения внутри частного деревянного дома был виден открытый огонь. Погибшей тоже стала пожилая женщина.

По словам спасателей, причиной всех перечисленных ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного отопления или неправильное устройство печи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край накрыло сибирскими морозами. Второй день ночные температуры воздуха доходят до отметки -30 °C. Ещё одна трагедия на пожаре произошла 19 ноября: погибли трое жителей села Глядень-2. По данным правоохранителей, случившемуся предшествовала банальная пьянка. Когда в доме остались 45-летний хозяин и двое его знакомых (42-летняя женщина и 37-летний мужчина), произошло короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием жилища.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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