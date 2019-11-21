Пекин, , 07:45 — REGNUM Все 11 горняков, застрявших в угольной шахте на востоке Китая, были извлечены из-под завалов, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

По данным на 10:18 по местному времени 21 ноября, все извлеченные из-под завалов горняки были доставлены в госпиталь для оказания им медицинской помощи. Они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в провинции Шаньдун 20 ноября, когда в результате пожара на угольной шахте Лянбаоси в городе Цзинин в западне под землей оказались 11 рабочих. Ежегодная добыча угля на шахте составляет 3 млн тонн.

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