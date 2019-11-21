Могадишо, , 07:17 — REGNUM Борец за права человека Алмаас Элман, имеющая гражданство Канады, была застрелена неизвестными в столице Сомали городе Могадишо. Об этом 20 ноября сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство информации страны.

Убийство гражданской активистки произошло в момент, когда она направлялась в аэропорт на своём автомобиле. Подробности произошедшего не раскрываются. Элман работала в местном фонде, основанном ее семьей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в городе Кисмайо на юге Сомали был застрелен старейшина Сулдан Рашид Дюре Омар.