Нюрба, Якутия, , 07:35 — REGNUM В Нюрбе Якутии ранним утром 21 ноября сгорел частный дом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации спасателей Якутии, в ходе тушения объятого пламенем частного дома, пожарные обнаружили тела — женщины 1993 года рождения и её трехлетнего ребёнка. Удалось спасти женщину 1951 года рождения. Её увезли в больницу.

Дом практически полностью сгорел. Идёт следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области во время пожара в частном доме, погибли двое маленьких детей. Отец пытался их безуспешно спасти.