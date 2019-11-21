Южно-Сахалинск, , 07:25 — REGNUM На Сахалине водители выстраиваются в очереди в кабинеты наркологов, чтобы получить справку о медосвидетельствовании. Люди стараются успеть до 22 ноября, когда документ подорожает в разы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Семье, где двое водителей — муж и жена, а таких большинство, с 22 ноября только справка от нарколога обойдётся более чем в 10 тыс. рублей. Тогда как сегодня, 21 ноября, можно успеть сделать за 1 тыс. рублей. Люди возмущены ещё и тем, что никакой информации о предстоящем подорожании на Сахалине не было. Возможно, где-то на порталах правовой информации что-то и публиковалось, но широкого оповещения не было, пишет РИА Сахалин и Курилы.

В кассе наркодиспансера никакой информацией о новых расценках не располагают до сих пор, хотя подорожание уже завтра, 22 ноября. Помимо цены изменятся и сроки получения справки. Теперь результаты анализов нужно будет ждать 2−3 дня.

По новым правилам, житель Сахалина за дополнительно введённые Минздравом РФ анализы должен будет заплатить 5 300 рублей.

Чтобы у комиссии в результате новых тестов не возникло претензий к водителю, рекомендуется воздерживаться от приема алкоголя в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники штурмуют наркодиспансеры в надежде получить справки по старым правилам. На Камчатке длинные очереди. До 22 ноября ещё можно получить справку за 250 рублей.