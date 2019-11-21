Пекин, , 06:58 — REGNUM Одиннадцать рабочих, находившихся под завалами на шахте в китайской провинции Шаньдун, успешно выведены на поверхность в ходе спасательной экстренной операции, 21 ноября сообщает портал The Paper.

Всем спасенным оказана необходимая помощь. По факту аварии проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября примерно в 5:50 по местному времени в результате аварии на угольной шахте Лянбаосы уезда Цзясян рабочие оказались заперты под землей.

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