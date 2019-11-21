Триполи, , 06:42 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат ВВС Италии Predator RQ-1 был сбит к северу от города Тархуна в Ливии бойцами Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, 20 ноября сообщает издание Adress Lybia.

Самолет ВВС Италии производил облет ливийской территории в рамках операции «Спокойное море», которая проводится с марта 2015 года для контроля над миграционными потоками. В генштабе итальянской армии заявили, что проводят расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в результате авиаудара по кондитерской фабрике в Триполи погибли семь человек и еще 35 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Интерпол получил запрос от СК РФ по поводу похищенных россиян в Ливии