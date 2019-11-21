Якутск, , 06:46 — REGNUM В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии ночью 21 ноября сгорел двухэтажный жилой дом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В сгоревшем доме на 12 квартир жили дети-сироты, которые получали здесь жильё после выпуска из детских домов. Всего жителей было 22, в числе которых 9 детей.

По информации пожарных, общая площадь пожара — 450 кв. м. 31 спасатель участвовал в тушении огня. Погибших и пострадавших нет. Всех эвакуировали и разметили у близких и друзей.

По какой причине произошло возгорание — установит следствие, а также виновного и причинённый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в сгоревшем частном доме погибли хозяин и соседский мальчик.