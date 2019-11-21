Владивосток, , 07:03 — REGNUM Спустя три дня после снегопада Владивосток по прежнему демонстрирует полное отсутствие успеха в борьбе с последствиями непогоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На дорогах города как и прежде стоят многокилометровые 10-бальные пробки, пешеходные тротуары завалены смёрзшимся снегом с проезжей части, лестницы и виадуки похожи на полосы препятствий. Социальные сети переполнены потоком возмущений, направленных на управленцев городского хозяйства, которые, как считают жители, совершенно запустили процесс уборки снега.

«На таких дорогах в любой момент можно лишиться жизни, поскользнувшись уехать под машину или в обрыв», — пишет в соцсетях житель Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке утром в понедельник, 18 ноября, выпала полуторамесячная норма осадков, фактически парализовав движение городского транспорта.