Вьентьян, , 06:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в лаосском районе Тчалом Пра Киат, сообщает Геологическая служба США.

По их данным, эпицентр сейсмособытия находился в 31-м километре к юго-востоку от района Тчалом Пра Киат. Глубина очага подземных толчков составляла десять километров. Каких-либо данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы у побережья Мексики. Землетрясение ощутили жители нескольких регионов, службы спасения были приведены в режим повышенной готовности. Однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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