Челябинск, , 05:57 — REGNUM В северо-западном районе Челябинска сотрудники коммунальных служб устранили последствия крупной аварии. Как сообщает информационный портал 74.ru, ремонт трубопровода завершился вечером 20 ноября.

«Из-за порыва без воды оставалось 46 многоэтажек. На данный момент полностью подключили все дома», — сообщили в диспетчерской службе администрации Калининского района города.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв трубы холодного водоснабжения произошёл в ночь с 19 на 20 ноября. Из-за аварии пришлось отключить подачу воды. В зону ограничения помимо жилых домов попала школа, здание университета и несколько детских садов.

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Отметим, что утром 20 ноября администрация района организовала подвоз воды.

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