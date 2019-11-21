Челябинск, 21 ноября 2019, 05:57 — REGNUM В северо-западном районе Челябинска сотрудники коммунальных служб устранили последствия крупной аварии. Как сообщает информационный портал 74.ru, ремонт трубопровода завершился вечером 20 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, прорыв трубы холодного водоснабжения произошёл в ночь с 19 на 20 ноября. Из-за аварии пришлось отключить подачу воды. В зону ограничения помимо жилых домов попала школа, здание университета и несколько детских садов.
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Отметим, что утром 20 ноября администрация района организовала подвоз воды.
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