Магадан, Магаданская область, 21 ноября 2019, 05:51 — REGNUM В Охотском море в ночь на 21 ноября произошло землетрясение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр с магнитудой 6,3 балла находился в 737 км от Магадана у берегов Камчатки.
Жители регионов толчки не ощутили, так как сейсмическая активность была на глубине 486 км.
Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Камчатки также зафиксированы подземные толчки в 120 километрах к западу от Усть-Большерецка.