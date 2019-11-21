Екатеринбург, , 05:37 — REGNUM В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал восьмилетний ребёнок. Как сообщает информационный портал Е1, мальчик получил травму ноги и был доставлен в больницу на скорой.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Титова и Братской вечером 20 ноября. Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу, ребёнок перебегал дорогу на красный сигнал светофора и его сбил автомобиль «Тойота».

По предварительной информации дорожной полиции, мальчик спешил на тренировку и потому побежал за отходящим трамваем.

Напомним, что 19 ноября аналогичное ДТП произошло на улице Бакинских Комиссаров. В тот день 13-летняя девочка перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора и попала под машину. С тяжёлыми травмами ребёнок госпитализирован в детскую городскую больницу № 9.