Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:35 — REGNUM Более 600 жителей Комсомольска-на-Амуре, пострадавших от амурского паводка, написали заявления о выплате компенсаций. Из них 112 граждан получили отказ в выплатах. Приём заявлений от подтопленцев продолжается до сих пор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Срок подачи заявлений о выплате компенсаций не ограничен. Многие комсомольчане подают заявления повторно, уже после отказа, так как не согласны с выводами комиссии.

В настоящее время приняты решения о признании непригодными для проживания 142 домов, 260 домов подлежат капитальному ремонту.

Комсомольский телеграм-канал Fluger привёл объяснения замглавы города по строительству Андрея Александрова:

«Все ситуации разные, невозможно подвести всех под какой-то один критерий. В случае, если жильё признано непригодным, его нужно освободить вместе с земельным участком. Но многие граждане хотят продолжать выращивать на этих участках овощи. Сейчас краевые власти ведут консультации, чтобы понять, на каких условиях такие участки могут быть предоставлены под огородничество. Фактически, если граждане сдают непригодные участки, прав на них уже не будет. Но по Земельному Кодексу, мы можем предоставлять муниципальные участки под огородничество. Здесь это возможно только до тех пор, пока не будут построены гидрозащитные сооружения. Как только будут получены точные данные, мы оповестим граждан, как им дальше быть».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края опровергли информацию о том, что семья в селе Пивань Комсомольского района голодает, так как урожай с её участка уничтожен паводком. Выплат, которые обещали власти, семья, в которой трое детей, не получила. Пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко объяснила, что чиновники правительства навестили семью, выяснили, что о голодании речи не идёт. Выплаты за погубленный паводком урожай из федерального бюджета не предусмотрены, но они будут произведены из резервного фонда края.

Хабаровский край пережил в 2019 году масштабный амурский паводок. В зоне затопления оказались сотни жилых домов, тысячи приусадебных участков.