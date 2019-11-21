Стамбул, Турция, , 05:14 — REGNUM Трое неизвестных людей в масках проникли в дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле, пока он отсутствовал, сообщает газета Anatoli.

О незаконном проникновении в дом сообщила экономка, которая оставалась в доме. Также злоумышленники попали и в объективы камер видеонаблюдения. Газета отмечает, что неизвестные обыскали дом константинопольского патриарха, однако пока не известно, украли ли преступники что-нибудь.

При этом отмечается, что нарушителям удалось проникнуть сквозь охрану незамеченными. В настоящее время инцидент расследует полиция.