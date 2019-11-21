Петропавловск-Камчатский, , 04:15 — REGNUM Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла высотой шесть километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По их данным, зафиксирован выброс пепла на 6 километров. Пепловый шлейф распространяется на юг — юго-запад от вулкана. Угрозы пеплопада в населенных пунктах Камчатского края не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой в 6000 метров 24 октября. Тогда МЧС РФ отмечало, что населенные пункты на пути следования шлейфа отсутствуют и опасности для жителей Камчатского края нет.

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