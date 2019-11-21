Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:28 — REGNUM Директор фирмы «Магистраль» Игорь Зенин из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края задержан на 48 часов и помещен в СИЗО по подозрению в уничтожение автомобильных дорог в городе Юности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Директора дорожно-строительной компании подозревают в том, что в ночь с 27 на 28 октября 2019 года он разлил соляру на свежеуложенный асфальт сразу на трёх ремонтируемых трассах города. Таким образом, по версии следователей, предприниматель отомстил за не полученный муниципальный контракт. Асфальт, на который были потрачены миллионы из городского бюджета, пришёл в полную негодность. Городу нанесён значительный ущерб.

По истечении 48 часов суд примет в отношении Зенина решение об избрании меры пресечения. В фирме «Магистраль» прошли обыски. Задержан ещё один сотрудник компании, который, возможно, принимал участие в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, минтранс Камчатки пришёл к выводу, что лишь немногим более 43% автотрасс региона могут считаться нормальными.