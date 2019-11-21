Петропавловск-Камчатский, , 03:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Охотском море у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 120 километрах к западу от населенного пункта Усть-Большерецк. Отмечается, что жители Камчатки сейсмособытия не ощутили. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Камчатки. Жители населенных пунктов полуострова землетрясения не ощутили.

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