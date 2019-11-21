Владивосток, , 04:05 — REGNUM Во Владивостоке водитель автомобиля выстрелил пешеходу в ногу, посчитав, что тот перекрыл ему дорогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В дежурную часть отдела полиции по Первомайскому району Владивостока поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что в районе улицы Окатовая неизвестный мужчина выстрелил ему в ногу», — сообщили в пресс-службе УВД.

Полицейские задержали 50-летнего жителя Владивостока, который в ходе конфликта на придомовой территории произвёл выстрел в оппонента из травматического пистолета. В настоящее время потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция арестовала 68-летнего водителя, который в подмосковных Мытищах убил ножом пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.