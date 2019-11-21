Казань, , 03:21 — REGNUM Жителя Владивостока будут судить в Татарии за торговлю «краснокнижной» продукцией — чёрной икрой амурского осетра и калуги. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено прокуратурой республики. После получения документов Ново-Савинский суд Казани приступит к слушаниям. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

33-летний житель Приморья купил крупную партию контрабанды у браконьеров год назад — в мае 2018 года. Свыше 9 кг икры он переслал самолётом в Казань, где через интернет организовал торговлю малыми партиями. Продукцию он хранил в холодильнике съёмной квартиры и на складе. Ущерб государству оценивается в 2,6 млн рублей.

Мужчина был задержан в декабре 2019 года оперативниками, которые вышли на него через объявления. Приморцу предстоит ответить по ст. 258.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, пересылка и продажа частей водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ»). По ней фигуранту грозит в том числе лишение свободы на срок до шести лет и штраф до двух миллионов рублей.

Напомним, осенью 2019 года приморские пограничники также изъяли крупную партию осетра, занесённого в Красную книгу России. Документов на 4 тонны рыбы у задержанных не было.