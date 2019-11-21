Владивосток, , 03:03 — REGNUM Уполномоченные органы городской администрации Владивостока накажут шесть управляющих компаний города за неисполнение взятых на себя обязательств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе города.

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Согласно действующим правилам благоустройства, расчищать свои территории управляющие компании должны сразу после выпадения осадков, однако, несмотря на наличие средств и работников, ряд УК Владивостока не спешат исполнять свои обязательства, многие дворы и проезды до сих пор не очищены от снега и льда.

Акты о нарушениях составлены на такие управляющие компании, как «Хорошее Дело», «71-й микрорайон», «Жилищные услуги», «Атлант», «Влад-Дом», «Первомайская управляющая компания-2». Данные компании ответят за своё бездействие.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Владивостока распространилось видео, в котором юная школьница снимает двор своего дома и просит мэра убрать снег.