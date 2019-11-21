Рига, , 00:20 — REGNUM Управление Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве Таможенной службой Литвы, Латвийской Службой Госдоходов (СГД) задержали водителя в транспортном средстве которого было обнаружено 320 кг наркотических веществ, информирует портал LSM.

Одновременно с задержанием автомобиля в Литве был арестован организатор преступления. Уголовные процесса начаты в обеих странах.

Груз весом в 320 кг состоит из таблеток MDMA. К задержанному в Латвии применена мера пресечения содержание под стражей. Уголовным кодексом Латвии за совершенные деяния предусматривается ответственность до 15 лет лишения свободы.