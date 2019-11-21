Санкт-Петербург, , 00:00 — REGNUM Тело сбитого насмерть пешехода обнаружил во время патрулирования экипаж ДПС в Ленинградской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Тело мужчины без признаков жизни было найдено около 21:00 мск на обочине дороги на 114 километре федеральной трассы «Псков» в Лужском районе.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате наезда автомобиля. Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места ДТП.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, разыскивается водитель, совершивший наезд на пешехода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пешеходах, попавших под трамвай в Санкт-Петербурге. Один из пешеходов скончался на месте ДТП от полученных травм, второй госпитализирован.

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