Таллин, , 23:24 — REGNUM Граждане Эстонии из-за атаки крыс остались без госуслуг, оформляемых через интернет, сообщает 20 ноября портал Postimees.

Департамент государственной информационной системы Эстонии пал жертвой крыс, перегрызших оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа. Из-за этого по всей стране перестал работать государственный портал eesti.ee.

В самом тяжёлом положении оказались люди, получающие цифровые рецепты на лекарства или обратившиеся за государственной медицинской помощью.

О причастности российских спецслужб к кибернападению крыс власти Эстонии пока не заявляли.

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