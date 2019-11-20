Елец, Липецкая область, , 23:10 — REGNUM В управлении здравоохранения Липецкой области прокомментировали разошедшееся по соцсетям видео, на котором мужчина бьётся в конвульсиях на крыльце поликлиники города Ельца, сообщил портал «КП-Липецк».

Очевидцы засняли, как мужчина упал на землю, не дойдя до двери поликлиники, у него начались судороги. При этом автор ролика отметил, что мужчине никто не пришёл на помощь. Позже стало известно, что ЧП произошло 18 ноября в поликлинике №2 в городе Ельце.

В профильном управлении рассказали, что о произошедшем сообщили медикам, они оказали мужчине неотложную помощь и вызвали бригаду «скорой». Пациент был доставлен в больницу.