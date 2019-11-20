Москва, , 23:43 — REGNUM Мужчина и ещё пять человек, его сопровождавших, были задержаны полицией при попытке проникнуть на крышу делового центра «Москва-Сити». Об этом 20 ноября сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным Волк, неизвестные пытались вскрыть дверь, ведущую на крышу одной из башен на Пресненской набережной. Когда на место происшествия прибыла охрана делового центра, злоумышленники оказали им сопротивление и распылили одному из охранников в лицо газ из баллончика. Охранник получил химические ожоги лица.

Охранники вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, ранее судимого, который пояснил, что хотел проникнуть на крышу здания для фотосессии. В отношении него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемый задержан.

В отношении остальных пяти участников инцидента, молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет, были составлены протоколы об административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о драке между руферами и охранниками одной из башен в «Москва-Сити». В результате драки один из охранников получил травму.

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